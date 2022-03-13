Більшість європейців підтримують постачання зброї Україні та санкції проти РФ

Більшість європейців підтримують постачання зброї Україні та санкції проти РФ

Найменші показники підтримки у Франції, проте теж перевищують 60%.

Згідно з опитуванням, яке було проведене у Німеччині, Франції, Італії та Польщі, майже 80% європейців виступають за економічні санкції проти Росії.

Про це пише Європейська правда.

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Опитування проводили 3-7 березня. Після запровадження найжорсткіших пакетів санкцій проти Росії, громадян ЄС питали про те, чи підтримують вони той економічний тиск, що запроваджений Заходом проти РФ.

Найнижчим серед опитаних держав виявилася підтримка антиросійських економічних санкцій у Франції, але і вона є дуже високою. 72% французів підтримують жорсткий санкційний тиск (з них 48% "безумовно", 24% "швидше" підтримують). Лише 7% "взагалі не підтримують" та 9% "швидше не підтримують" запроваджені санкції, 12% не визначилися.

У Німеччині та Італії підтримка санкцій є значно вищою – 80% респондентів заявили про підтримку (57% про безумовну підтримку).

У Польщі підтримка тиску на РФ є абсолютною – 91% за, 79% безумовно за.

Слід зазначити, що загалом по Європейському Союзу санкції проти Росії підтримує 79% громадян.

Крім того, йшлося про постачання військового обладнання до України.

Так, у Франції таке рішення підтримує 65% респондентів, 20% — проти, а 15% — не визначилися у цьому питанні.

У Німеччині 66% підтримують постачання зброї, 28% проти.

В Італії підтримка найменша, але також відносно висока – 57% за, 35% проти.

У Польщі підтримка постачання зброї є абсолютною – 91% за і лише 5% проти.

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