Большинство европейцев поддерживают поставки оружия Украине и санкции против РФ

Большинство европейцев поддерживают поставки оружия Украине и санкции против РФ

Самые маленькие показатели поддержки во Франции, однако, тоже превышают 60%.

Согласно опросу, проведенному в Германии, Франции, Италии и Польше, почти 80% европейцев выступают за экономические санкции против России.

Об этом пишет Европейская правда.

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Опрос проводился 3-7 марта. После введения самых жестких пакетов санкций против России граждан ЕС спрашивали о том, поддерживают ли они то экономическое давление, которое введено Западом против РФ.

Самой низкой среди опрошенных государств оказалась поддержка антироссийских экономических санкций во Франции, но и она очень высока. 72% французов поддерживают жесткое санкционное давление (из них 48% "безусловно", 24% "скорее" поддерживают). Только 7% "вообще не поддерживают" и 9% "скорее не поддерживают" санкции, 12% не определились.

В Германии и Италии поддержка санкций значительно выше – 80% респондентов заявили о поддержке (57% о безусловной поддержке).

В Польше поддержка давления на РФ является абсолютной – 91%, 79% безусловно.

Следует отметить, что в целом по Европейскому Союзу санкции против России поддерживают 79% граждан.

Кроме того, речь шла о поставках военного оборудования в Украину.

Так, во Франции такое решение поддерживает 65% респондентов, 20% против, а 15% не определились в этом вопросе.

В Германии 66% поддерживают поставку оружия, 28% против.

В Италии поддержка наименьшая, но также относительно высокая – 57%, 35% против.

В Польше поддержка поставки оружия является абсолютной – 91% и только 5% против.

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