Нафта злетіла до рекордних 130 доларів за барель

Така реакція на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Нафта здорожчала до максимального рівня від 2012 року, досягнувши майже $130 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

Сполучені Штати разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC.

Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників, повідомили два джерела агентства Bloomberg. Водночас, рішення з цього питання ще не схвалено.

Палата представників Конгресу вивчає можливість розробки законопроекту про заборону імпорту російської нафти, повідомила речник нижньої палати Ненсі Пелосі.

Ціни на нафту на світовому ринку можуть підскочити до $200 через очікування трейдерів обмежень на експорт нафти з Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на листа аналітиків хедж-фонду Westbeck Capital Managment до інвесторів.

На думку аналітиків, очікування трейдерів на санкції проти російської нафти можуть спровокувати подорожчання чорного золота за кілька етапів: спочатку – до $150 за барель, згодом – до $175, а потім – до $200.