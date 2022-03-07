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Нафта злетіла до рекордних 130 доларів за барель

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Нафта злетіла до рекордних 130 доларів за барель

pixabay.com

Така реакція на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Нафта здорожчала до максимального рівня від 2012 року, досягнувши майже $130 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

Сполучені Штати разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC.

Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників, повідомили два джерела агентства Bloomberg. Водночас, рішення з цього питання ще не схвалено.

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Палата представників Конгресу вивчає можливість розробки законопроекту про заборону імпорту російської нафти, повідомила речник нижньої палати Ненсі Пелосі.

Ціни на нафту на світовому ринку можуть підскочити до $200 через очікування трейдерів обмежень на експорт нафти з Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на листа аналітиків хедж-фонду Westbeck Capital Managment до інвесторів.

На думку аналітиків, очікування трейдерів на санкції проти російської нафти можуть спровокувати подорожчання чорного золота за кілька етапів: спочатку – до $150 за барель, згодом – до $175, а потім – до $200.

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