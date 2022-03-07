Нефть взлетела до рекордных 130 долларов за баррель

Такая реакция на опасения введения запрета на его поставку в США из РФ

Нефть подорожала до максимального уровня с 2012 года, достигнув почти $130 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе "активно обсуждают" возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников, сообщили два источника агентства Bloomberg. В то же время решение по этому вопросу еще не одобрено.

Палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти, сообщила представитель нижней палаты Нэнси Пелоси.

Цены на нефть на мировом рынке могут подскочить до $200 из-за ожиданий трейдеров ограничений на экспорт нефти из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо аналитиков хедж-фонда Westbeck Capital Managment к инвесторам.

По мнению аналитиков, ожидания трейдеров на санкции против российской нефти могут спровоцировать подорожание черного золота в несколько этапов: сначала – до $150 за баррель, впоследствии – до $175, а затем – до $200.