Белорусское командование боится воевать против Украины – вицедиректор "Белсат"

Белорусы, несмотря ни на что, выходят на улицы, чтобы выразить несогласие в возможном участии в войне с Украиной.

Большинство белорусов не понимают войны России в Украине и против участия их страны в этом. И даже больше, самая белорусская армия боится приказа воевать.

Об этом рассказал заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дикавицкий.

"Белорусское командование, возможно, боится давать такой приказ, потому что это масса вооруженных людей и неизвестно, что они сделают", – отметил он.

В доказательство своих слов он привел пример, что в Беларуси вышли на улицы несколько тысяч человек, несмотря на терроры и массу политзаключенных, не боялись говорить "Слава Украине! Нет войне!".

"Мне кажется даже если такой приказ появится, то последствия этого могут быть очень непредсказуемыми. Люди не хотят воевать", — рассказал он.

Напомним, что российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. С начала суток оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Для нанесения авиаударов по Украине захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.