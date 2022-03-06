Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины — Подоляк

Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины — Подоляк

Однако Беларусь предоставила РФ свои аэродромы.

На сегодняшний день Республика Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины. Лукашенко прекрасно понимает последствия такого шага, поэтому старается выдерживать нейтральную позицию.

Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

“Лукашенко - член союзного государства. Там есть ряд определенных обязательств. В рамках них, Беларусь позволила провести активные учения россиян на своей территории и дала им в пользование аэродромную и тыловую инфраструктуру”, - подчеркнул Михаил Подоляк.

С этих же аэродромов, добавил советник ОП, оккупанты и вели огонь по украинским позициям.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Как начиналась война России против Украины: