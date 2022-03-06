Білорусь утримується від активних військових дій проти України - Подоляк

Білорусь утримується від активних військових дій проти України - Подоляк

Проте Білорусь надала РФ свої аеродроми.

На сьогоднішній день Республіка Білорусь утримується від активних військових дій проти України. Лукашенко чудово розуміє наслідки такого кроку, тому намагається витримувати нейтральну позицію.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

“Лукашенко є членом союзної держави. Там є низка певних зобов'язань. У рамках них Білорусь дозволила провести активні навчання росіян на своїй території і дала їм у користування аеродромну та тилову інфраструктуру”, - наголосив Михайло Подоляк.

З цих же аеродромів, додав радник ОП, окупанти і вели вогонь по українських позиціях.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: