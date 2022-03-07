С начала вторжения оккупанты разрушили или повредили 211 школ

С начала вторжения оккупанты разрушили или повредили 211 школ

В начале российской агрессии в Украине были объявлены двухнедельные каникулы.

С начала вторжения России в Украину разрушены или повреждены 211 школ.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона.

"Ужасная ситуация, ужасная статистика. На сегодняшний день мы наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится все больше. На сегодняшний день могу сказать, что это уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены. Но таких объектов становится все больше", — сказал он.

Министр напомнил, что в начале российской агрессии в Украине были объявлены двухнедельные каникулы. Шкарлетт также подчеркнул, что образовательный процесс не должен прерываться, и там, где нет возможности его осуществлять, МОН будет рекомендовать учащимся возможность учиться индивидуально или дистанционно.