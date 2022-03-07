С начала вторжения оккупанты разрушили или повредили 211 школ

В начале российской агрессии в Украине были объявлены двухнедельные каникулы.
С начала вторжения России в Украину разрушены или повреждены 211 школ.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона.
"Ужасная ситуация, ужасная статистика. На сегодняшний день мы наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится все больше. На сегодняшний день могу сказать, что это уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены. Но таких объектов становится все больше", — сказал он.
Министр напомнил, что в начале российской агрессии в Украине были объявлены двухнедельные каникулы. Шкарлетт также подчеркнул, что образовательный процесс не должен прерываться, и там, где нет возможности его осуществлять, МОН будет рекомендовать учащимся возможность учиться индивидуально или дистанционно.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.