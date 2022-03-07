Россияне не готовы штурмовать Киев — Дуда

Президент Польши отметил силу украинских военных.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что у российских войск нет энтузиазма, и они не готовы к штурму Киева.

Об этом он написал на странице Twitter.

Президент Польши отметил, что украинские защитники готовы сражаться и имеют высокую мотивацию отразить наступление, в отличие от врага.

"Президент Украины Владимир Зеленский сказал мне, что российские войска и техника постоянно накапливаются возле Киева. Но нет признаков энтузиазма или готовности к штурму", – заявил Дуда.