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Росіяни не готові штурмувати Київ - Дуда

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Росіяни не готові штурмувати Київ - Дуда

Associated Press

Президент Польщі відзначив силу українських військових.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у російських військ немає ентузіазму та вони не готові до штурму Києва.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Президент Польщі відзначив, що українські захисники готові боротися і мають високу мотивацію відбити наступ, на відміну від ворога.

"Президент України Володимир Зеленський сказав мені, що російські війська і техніка постійно накопичуються біля Києва. Але немає ознак ентузіазму або готовності до штурму", - заявив Дуда.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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