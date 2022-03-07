Росіяни не готові штурмувати Київ - Дуда

Президент Польщі відзначив силу українських військових.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у російських військ немає ентузіазму та вони не готові до штурму Києва.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Президент Польщі відзначив, що українські захисники готові боротися і мають високу мотивацію відбити наступ, на відміну від ворога.

"Президент України Володимир Зеленський сказав мені, що російські війська і техніка постійно накопичуються біля Києва. Але немає ознак ентузіазму або готовності до штурму", - заявив Дуда.