У Миколаєві палають житлові будинки через обстріли російських окупантів

У Миколаєві палають житлові будинки через обстріли російських окупантів

Інформації про постраждалих і жертв поки що немає.

Рано-вранці понеділка, 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"Ранок 7 березня для миколаївських рятувальників та містян був важкий та напружений. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені до ліквідації пожеж, які спричинені ворожими обстрілами", - ідеться в повідомленні.

Перед цим у соцмережах жителі Миколаєва повідомляли про гучні обстріли міста.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив в ефірі телемарафону UAразом, що російські окупанти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Швидше за все, це були "Смерчі".

Чи є жертви та постраждалі - поки що невідомо.