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У Миколаєві палають житлові будинки через обстріли російських окупантів

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У Миколаєві палають житлові будинки через обстріли російських окупантів

Інформації про постраждалих і жертв поки що немає.

Рано-вранці понеділка, 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"Ранок 7 березня для миколаївських рятувальників та містян був важкий та напружений. Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені до ліквідації пожеж, які спричинені ворожими обстрілами", - ідеться в повідомленні.

Перед цим у соцмережах жителі Миколаєва повідомляли про гучні обстріли міста.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив в ефірі телемарафону UAразом, що російські окупанти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Швидше за все, це були "Смерчі".

Чи є жертви та постраждалі - поки що невідомо.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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