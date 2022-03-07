С оккупированного Луганска сообщают о сильном пожаре

С оккупированного Луганска сообщают о сильном пожаре

Отмечают, что ему предшествовал взрыв.

Во временно оккупированном Луганске утром, 7 марта, произошел сильный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщают местные, публикующие видео со столбом черного дыма.

Предполагают, что, вероятно, горит нефтебаза.

Напомним, что 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев и его пригород. Из-за этого возникли пожары в жилом секторе.