З окупованого Луганська повідомляють про сильну пожежу

З окупованого Луганська повідомляють про сильну пожежу

Зазначають, що їй передував вибух.

В тимчасово окупованому Луганську зранку, 7 березня, стався сильний вибух і почалась пожежа.

Про це повідомляють місцеві, які публікують відео із стовпом чорного диму.

Припускають, що ймовірно, горить нафтобаза.

Нагадаємо, що 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі.