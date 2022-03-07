Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

З окупованого Луганська повідомляють про сильну пожежу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З окупованого Луганська повідомляють про сильну пожежу

Зазначають, що їй передував вибух.

В тимчасово окупованому Луганську зранку, 7 березня, стався сильний вибух і почалась пожежа.

Про це повідомляють місцеві, які публікують відео із стовпом чорного диму.

Припускають, що ймовірно, горить нафтобаза. 

Нагадаємо, що 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Через це виникли пожежі в житловому секторі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація