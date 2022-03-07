Білоруське командування боїться воювати проти України - віцедиректор "Белсат"

Білоруси попри все виходять на вулиці, щоб висловити незгоду у можливій участі у війні з Україно.
Більшість білорусів не розуміють війни Росії в Україні і вони проти участі їхньої країни у цьому. Та навіть більше, сама білоруська армія боїться наказу воювати.
Про це розповів заступник директора телеканалу "Белсат" Олексій Дикавицький.
"Білоруське командування, можливо, боїться давати такий наказ, тому що це маса озброєнних людей і невідомо, що вони зроблять", - зазначив він.
На доказ своїх слів він навів приклад, що у Білорусі вийшли на вулиці декілька тисяч людей, попри терори і масу політув'язнених, не боялись казати "Слава Україні! Ні війні!".
"Мені здається навіть, якщо такий наказ з'явиться, то наслідки цього можуть бути дуже непередбачуваними. Люди не хочуть воювати", – розповів він.
Нагадаємо, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України. Від початку доби окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.
Для нанесення авіаударів по Україні загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.