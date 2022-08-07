Протягом доби окупанти вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців

Від дій російських загарбників також постраждали вісім громадян.
За минулу добу російські загарбники вбили п'ятьох і поранили вісьмох мирних мешканців на Донеччині.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 – в Бахмуті, 1 – в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення", - зазначив він.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники вбили на Донеччині 695 цивільних, поранили – 1781.
Нагадаємо, протягом доби ЗСУ відбили кілька штурмів на Донеччині.
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