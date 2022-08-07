Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом доби окупанти вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців

Дата публікації
Перегляди
158
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби окупанти вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців

Фото: facebook/Павло Кириленко

Від дій російських загарбників також постраждали вісім громадян.

За минулу добу російські загарбники вбили п'ятьох і поранили вісьмох мирних мешканців на Донеччині.  

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 – в Бахмуті, 1 – в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення", - зазначив він.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники вбили на Донеччині 695 цивільних, поранили – 1781.

Нагадаємо, протягом доби ЗСУ відбили кілька штурмів на Донеччині.

Читайте також:

Туреччина має свої потужні вигоди від переговорів України з Росією - Богдан Устименко в ТСН

Туреччина має свої потужні вигоди від переговорів України з Росією - Богдан Устименко в ТСН

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація