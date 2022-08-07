Путін робить все, щоб перевершити у фашизмі Муссоліні - The Washington Post 

Володимира Путіна подають у тих образах, з тими самим людьми, тваринами та предметами, з тими самим заняттями, у тій самій одежі і з тим самим ракурсом, що й свого часу Беніто Муссоліні.

Про це пише колумніст The Washington Post Джордж Вілл.

Зокрема, у колонці автор пригадує шлях руйнівника італійської парламентської демократії та проводить паралелі з кремлівським диктатором. Автор посилається на іншу статтю, що вийшла на The Economist, де йдеться про те, чому нинішній режим у Росії ― це фашизм, при якому культ особистості спирається на насильство з боку держави. Муссоліні теж використовував загони чорносердечників, щоб посіяти страх серед італійців. Культ особистості італійського диктатора спирався на відновлення величі Римської імперії, тоді як культ Путіна обіцяє відродження СРСР. За обох режимів насилля заохочувалося і легітимізувалося, зазначає Вілл.

"Фашизм неможливо зупинити. Він шириться і географічно, і занурюється у приватне життя людей. Повномасштабне вторгнення РФ до України й те, як Путін заохочує росіян підтримувати його, і є розширенням фашизму вглиб та вшир. У цьому столітті фашизм може отримати більше шансів, ніж у попередньому", - зазначив автор статті.

Раніше відомий політолог Володимир Фесенко заявив, що у Путіна – справжня параноя, яка є головною небезпекою – не тільки для України, але й для всього світу. Фесенко певен, що Путіна можна порівнювати з диктаторами Гітлером та Сталіним.

$10 мільйонів за "фабрику тролів" – США полюють за олігархами Путіна

Читайте також: