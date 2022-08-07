Путин делает все, чтобы превзойти в фашизме Муссолини — The Washington Post

Владимира Путина подают в тех образах, с теми же людьми, животными и предметами, с теми же занятиями, в той же одежде и с тем же ракурсом, что и в свое время Бенито Муссолини.

Об этом пишет колумнист The Washington Post Джордж Уилл.

В частности, в колонке автор напоминает путь разрушителя итальянской парламентской демократии и проводит параллели с кремлевским диктатором. Автор ссылается на другую статью, вышедшую в The Economist, где говорится, почему нынешний режим в России – это фашизм, при котором культ личности опирается на насилие со стороны государства. Муссолини тоже использовал отряды черносердечников, чтобы посеять страх среди итальянцев. Культ личности итальянского диктатора опирался на восстановление величия Римской империи, в то время как культ Путина сулит возрождение СССР. При обоих режимах насилие поощрялось и легитимировалось, отмечает Вилл.

"Фашизм невозможно остановить. Он распространяется и географически, и погружается в частную жизнь людей. Полномасштабное вторжение РФ в Украину и то, как Путин поощряет россиян поддерживать его, является расширением фашизма вглубь и вширь. В этом веке фашизм может получить больше шансов, чем в предыдущем", — отметил автор статьи.

Ранее известный политолог Владимир Фесенко заявил, что у Путина – настоящая паранойя, являющаяся главной опасностью – не только для Украины, но и для всего мира. Фесенко уверен, что Путина можно сравнивать с диктаторами Гитлером и Сталиным.

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