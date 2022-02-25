Талаківка під Маріуполем в руїнах, місто готується до оборони

Талаківка під Маріуполем в руїнах, місто готується до оборони

Місто готується до оборони.

Масовані обстріли Маріуполя, десятки поранених місцевих жителів, серед них є діти. Велика кількість пошкоджених будинків.

Про зухвалі обстріли нещодавно розповідав наш кореспондент.

Талаківка у руїнах - вирви на дорозі, вирви на присадибних ділянках вирви прямо у будинках. У двір будинку пані Ольги впала ракета від «Граду». «Перебили газ, не має води і світла. Зима ще не закінчилась, як буде далі, не знаю», - каже жінка.

Суцільні вибухи накрили селище. Прямо на вулиці скалками поранило дитину. Пані Лариса надавала першу допомогу. «Викликали швидку, хлопчик до нас прийшов, три скалкових поранення в попу, в палець і в ключицю поранило, ми першу допомогу надали», - повідомляє

Трусило так, кажуть, місцеві що не знали куди бігти. Падали на підлоги, бо російський удар був миттєвий.

«У нас тут пошкодження, дома для психічно хворих постраждали, і стріляли дуже довго. Тут похилі люди, куди їхати», - кажуть люди

Десятки вибитих вікон, побиті стіни - так виглядає нині Талаківська школа. Ракети впали прямо навпроти навчального закладу. На щастя, навчання дистанційне і дітей в школі не було, каже директорка Зоя Симененко.

Яка ситуація в Маріуполі

Під час російського удару в школі були вчителі, які проводили дистанційне навчання. Усі цілі. Школа ще й відкрила підвали для місцевих.

«Зранку ми зробили обхід, знаючи, що така ситуація, обійшли заклад і прибрали техніку з вікон», - зазначили там.

У Талаківці стихійна евакуація, батьки з дітьми залишають селище. У полях дедалі ближче до селища розриви, місцеві тікають з вулиць. У мерії сусіднього Маріуполя попереджають про можливість танкового удару. Місто готується до оборони.