Путін назвав умови для припинення війни

Жодна з вимог російського президента не відповідає національним інтересам України.

Під час засідання Ради безпеки Російської Федерації, яке відбулося в п'ятницю, 25 лютого, російський президент Володимир Путін назвав умови, за яких може закінчитися загарбницька війна, яку він розв’язав проти України.

Про це стало відомо із трансляції, яка з’явилася на російських Telegram-каналах.

Путін заявив, що Луганська та Донецька області повинні повністю увійти до складу самопроголошених "ЛДНР". Крім цього, він чекає від української влади визнання Криму російським, а також відмови від вступу до НАТО.

"Я проти прийому України до НАТО. Київська влада має відмовитися від вступу в НАТО", – заявив Путін.

Зрозуміло, жодна з цих вимог не відповідає інтересам України.

Нагадаємо, під час цього ж засідання Путін заявив, що не чекає домовленостей зі "зграєю наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві”, і закликав українських військових взяти владу у свої руки.

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