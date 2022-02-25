Путін вирішив домовлятися з ЗСУ (відео)

Президент країни-окупанта записав відеозвернення до військовослужбовців України.
Президент країни-окупанта Володимир Путін записав чергове звернення, в якому згадав ЗСУ.
На думку Путіна, "націоналістичні елементи", які є у склад регулярних частин, не лише підбивають ЗС до озброєного супротиву, але по суті грають роль загородзагонів. Крім того, за наявною інформацією, "бандерівці" і "неонацисти" виставляють важке озброєння в центральних районах великих міст, тим самим плануючи викликати вогонь у відповідь від російських підрозділів по житлових кварталах, щоб потім звинуватити його країну у вбивстві мирних громадян і роблять це за консультаціями інших країн.
Путін заявив, що не очікує домовленостей із "зграєю неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".
Також він звернувся до ЗСУ і сказав, що йому варто домовлятися з ними.
Під час промови президент країни-агресора мав невеселий вигляд.
Щодо перебігу операції в Україні, то Путін сказав: "наші солдати успішно виконали завдання".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.