Путін вирішив домовлятися з ЗСУ (відео)

Президент країни-окупанта записав відеозвернення до військовослужбовців України.

Президент країни-окупанта Володимир Путін записав чергове звернення, в якому згадав ЗСУ.

На думку Путіна, "націоналістичні елементи", які є у склад регулярних частин, не лише підбивають ЗС до озброєного супротиву, але по суті грають роль загородзагонів. Крім того, за наявною інформацією, "бандерівці" і "неонацисти" виставляють важке озброєння в центральних районах великих міст, тим самим плануючи викликати вогонь у відповідь від російських підрозділів по житлових кварталах, щоб потім звинуватити його країну у вбивстві мирних громадян і роблять це за консультаціями інших країн.

Путін заявив, що не очікує домовленостей із "зграєю неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ".

Також він звернувся до ЗСУ і сказав, що йому варто домовлятися з ними.

Під час промови президент країни-агресора мав невеселий вигляд.

Щодо перебігу операції в Україні, то Путін сказав: "наші солдати успішно виконали завдання".

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