Путин решил договариваться с ВСУ (видео)

Президент страны-оккупанта записал видеообращение к военнослужащим Украины.
Президент страны-оккупанта Владимир Путин записал очередное обращение, в котором упомянул ВСУ.
По мнению Путина, "националистические элементы", находящиеся в составе регулярных частей не только подстрекают ВС к вооруженному сопротивлению, но по сути играют роль заградотрядов. Кроме того, по имеющейся информации, "бандеровцы" и "неонацисты" выставляют тяжелое вооружение в центральных районах крупных городов, тем самым планируя вызвать ответный огонь от российских подразделений по жилым кварталам, чтобы потом обвинить его страну в убийстве мирных граждан и делают это за консультациям других стран.
Путин заявил, что не ожидает договоренностей со "стаей неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
Также он обратился в ВСУ и сказал, что ему следует договариваться с ними.
Во время выступления президент страны-агрессора выглядел невеселым.
Относительно хода операции в Украине Путин сказал: "наши солдаты успешно выполнили задание".
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.