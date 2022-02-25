Путин решил договариваться с ВСУ (видео)

Президент страны-оккупанта записал видеообращение к военнослужащим Украины.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин записал очередное обращение, в котором упомянул ВСУ.

По мнению Путина, "националистические элементы", находящиеся в составе регулярных частей не только подстрекают ВС к вооруженному сопротивлению, но по сути играют роль заградотрядов. Кроме того, по имеющейся информации, "бандеровцы" и "неонацисты" выставляют тяжелое вооружение в центральных районах крупных городов, тем самым планируя вызвать ответный огонь от российских подразделений по жилым кварталам, чтобы потом обвинить его страну в убийстве мирных граждан и делают это за консультациям других стран.

Путин заявил, что не ожидает договоренностей со "стаей неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Также он обратился в ВСУ и сказал, что ему следует договариваться с ними.

Во время выступления президент страны-агрессора выглядел невеселым.

Относительно хода операции в Украине Путин сказал: "наши солдаты успешно выполнили задание".

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