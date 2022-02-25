Російські військові почали обстрілювати медиків, які надають допомогу пораненим, та лікарні - Ляшко

На щастя, поки немає жертв серед медичних представників.
Збройні сили Росії почали обстрілювати бригади екстреної медичної допомоги та лікарні. Зокрема, ворог застосував озброєння проти медиків, які надавали допомогу пораненим, у Запорізькій області, Київській області.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у відеозверненні.
"Агресор застосував зброю проти медиків в Чернігові, які надають психіатричну медичну допомогу. Все це є порушенням Женевської конвенції. Все це не пропустимо. Тому в мене величезне прохання - використайте свій вплив, аби засудити такі дії і зупинити агресію Росії на території України", - сказав Ляшко.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.