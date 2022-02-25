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Російські військові почали обстрілювати медиків, які надають допомогу пораненим, та лікарні - Ляшко

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На щастя, поки немає жертв серед медичних представників.

Збройні сили Росії почали обстрілювати бригади екстреної медичної допомоги та лікарні. Зокрема, ворог застосував озброєння проти медиків, які надавали допомогу пораненим, у Запорізькій області, Київській області. 

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у відеозверненні.

"Агресор застосував зброю проти медиків в Чернігові, які надають психіатричну медичну допомогу. Все це є порушенням Женевської конвенції. Все це не пропустимо. Тому в мене величезне прохання - використайте свій вплив, аби засудити такі дії і зупинити агресію Росії на території України", - сказав Ляшко.

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