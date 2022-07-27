Вибухи лунали у Харкові: перші деталі

Три потужних вибухи пролунали у Харкові під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Серія з ще щонайменше трьох вибухів пролунала поза межами міста.

В результаті «прильотів» в місті, за інформацією соцмереж, - сильна пожежа, варто закрити вікна.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що тільки попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було. Прошу всіх, хто знаходиться у місті, бути максимально обережними", - додав мер міста Ігор Терехов.

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