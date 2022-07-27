Астрологічний прогноз на 27 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найсвітліших і найчистіших днів місячного циклу, енергетика якого сприятлива для роботи, отримання прибутку та спілкування з друзями та близькими. Не можна нервувати і перенапружуватися — всі заняття повинні приносити задоволення. Не можна грубити і підвищувати голос – це порушить світову гармонію, що панує сьогодні.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: хризоліт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби цього дня нетривалі та мають легкий перебіг. Важливо контролювати кров'яний тиск — ймовірні проблеми, пов'язані з ним.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими – у них можна побачити своє майбутнє.

Афоризм дня: "Хто не любить клопоту, повинен навчитися просто й убого жити" (Григорій Сковорода).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Ангел-охоронець дня: Сарос – допомагає встановити нейтралітет навіть між близькими ворогами.

Магія та містика дня: чудовий час для жіночої магії, медитації та аутотренінгу.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати.

Читайте також: