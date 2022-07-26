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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях - ISW

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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях - ISW

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія країни-агресорки Російської Федерації очікує контрнаступу Збройних Сил України на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. 

Саме тому російські окупаційні війська зміцнюють позиції на цих напрямках. Своєю чергою, українська армія продовжує завдавати ударів по опорних пунктах ворога вздовж Південного напрямку.

Про це повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що окупаційні сили РФ досягли незначних успіхів на південь від Бахмута, що на Донеччині. Втім, росіяни навряд чи зможуть ефективно використовувати ці досягнення, щоб взяти під повний контроль місто. Крім того,  війська держави-терористки провели обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська та на схід від Бахмута.

Також в ISW зазначають, що російська армія продовжує виводити військову техніку зі складів у Омську. Військові зіткнулися із проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.

Фото: ISW. / ©
Фото: ISW.

Нагадаємо, розпочалася 153 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ успішно відбили ворожий штурм на Краматорському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 липня.

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