Церковний календар на 26 липня - кому моляться віряни

Яке свято 26 липня в церковному календарі

У вівторок, 26 липня 2022 року, Собор архангела Гавриїла. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 липня — Собор архангела Гавриїла

Саме він розповів Діві Марії радісну новину, що вона скоро народить Ісуса Христа, Сина Божого. Свято припадає на 26 липня та 8 квітня. Перше пов'язане з датою освячення Константинопольського храму в честь архангела Гавриїла.

В священному писані архангела Гавриїла називають "провісником Бога". Він не лише сповістив Богоматір про народження Спасителя. Також він приніс звістку жінкам про Воскресіння Христа, явився перед Ісусом перед розп'яттям, повідомив про прагнення Ірода вбити всіх немовлят.

Зранку 26 липня починається Божественна літургія, а напередодні ввечері проходить всенічне бдіння. Цього дня Церква рекомендує помолитися архангелу, попросити в нього позбавлення від втоми та сил для збирання майбутнього врожаю.

Церковний календар на 26 липня: відео

Народні прикмети на 26 липня

День ясний, але хмари раптом темнішають - буде негода.

Якщо, навпаки, темні хмари стали світлішими - негода обійде стороною.

Яка погода на Гавриїла - такою буде осінь.

Що не можна робити 26 липня