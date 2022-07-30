Ворог знову обстріляв Харків: подробиці

Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає. Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло — зараз з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ у Харкові та області.

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