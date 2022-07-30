Ворог знову обстріляв Харків: подробиці

Ракетний обстріл Харкова стався близько третьої години ночі.
Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
"Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає. Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло — зараз з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ у Харкові та області.
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