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Повторні вибухи у Харкові: залишайтеся в укриттях!

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Повторні вибухи у Харкові: залишайтеся в укриттях!

Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте повідомленнями про небезпеку.

Потужні вибухи лунають у Харкові.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Вибухи в місті лунають удруге за ніч.

Залишайтеся в укриттях 

Повітряна тривога триває з 03:54 в Харкові та області. 

У соцмережах повідомляють, що після вибухів розпочалася пожежа. 

Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.

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