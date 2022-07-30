Повторні вибухи у Харкові: залишайтеся в укриттях!

Не нехтуйте повідомленнями про небезпеку.
Потужні вибухи лунають у Харкові.
Про це інформує Суспільне.Харків.
Вибухи в місті лунають удруге за ніч.
Залишайтеся в укриттях
Повітряна тривога триває з 03:54 в Харкові та області.
У соцмережах повідомляють, що після вибухів розпочалася пожежа.
Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.
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