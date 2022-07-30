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У Харкові прозвучили вибухи: будьте обережними

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У Харкові прозвучили вибухи: будьте обережними

Оголошена повітряна тривога.

У місті за кілька хвилин до вибухів оголосили повітряну тривогу. 

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Наразі повідомляється про 4 вибухи. 

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.

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