У Харкові прозвучили вибухи: будьте обережними

У місті за кілька хвилин до вибухів оголосили повітряну тривогу.

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Наразі повідомляється про 4 вибухи.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

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Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.

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