У Харкові прозвучили вибухи: будьте обережними

Оголошена повітряна тривога.
У місті за кілька хвилин до вибухів оголосили повітряну тривогу.
Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Наразі повідомляється про 4 вибухи.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Нагадаємо, в ОВА розповіли про потужні обстріли РФ по Харкову та області.
Читайте також:
- 12 людей лежить на землі: очільник ОВА розповів деталі про обстріл Миколаєва та кількість загиблих
- "Є загроза": Чаус попередив про можливий наступ на Чернігівщину з Білорусі
- Вісім областей України опинилися під вогнем російських окупантів: яка ситуація у регіонах 29 липня