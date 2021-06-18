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Допоможіть одужати Статкевичу Ігорю зі складною патологією судин

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Допоможіть одужати Статкевичу Ігорю зі складною патологією судин

Хлопчик переніс вже 12 операцій.

12-річний Ігор народився з важкою патологією судин - синдром Кліппеля-Треноне-Вебера. Хвороба вразила праву ніжку і невблаганно прогресувала - ніжка зростала неконтрольовано, вона ставала непропорційною за довжиною і товщиною, втрачала форму.

"Прогнози були невтішними - викривлення хребта, це загрожує порушенням функцій внутрішніх органів. Хвороба дає ускладнення на серце. Порушується шкірний покрив, також функції м'язів, кісток. Все це супроводжується страшними набряками, посинінням ніжки і статевих органів, а також болями. Часом через шкіру сочиться лімфа. Без спеціального лікування та операції ніжку могли ампутувати", - розповідає мама хлопчика.

У 2011 році завдяки небайдужим людям у Німеччині хлопчику зробили першу операцію. Далі впродовж кількох років, ще декілька. Ігор переніс уже 12 операцій і лікарі сподівались, що подальших хірургічних втручань може вже і не знадобитись, та стався рецидив. 

Зараз хлопчика чекають на чергову операцію у Німеччині - її мають провести вже у липня, суму на лікування перевищує 14 тисяч євро, але більшу частину суми родині вже вдалося зібрати. Та ось ще не вистачає понад 3 тисяч євро. Здавалося, що залишилося, в порівнянні, ще трошки, але батьки вичерпали всю допомогу від друзів, колег, знайомих і зараз вимушені просити доєднатись до збору зовсім чужих їм людей. 

"Дуже прошу допомоги небайдужих людей, не знаю куди кидатися ще. Дякую всім милосердним людям!", - каже мама Ігоря. 

Реквізити для допомоги:

карта ПриватБанк 5168 7573 6702 4579

Статкевич Надія Іванівна

МФО банку - 305299

IBAN - UA553052990000026200748776057

Рахунок отримувача - 26200748776057

РНОКПП отримувача - 2749304020