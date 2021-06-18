У Черкаській області знайшли труп у багажнику із грошима

Покійному було 54 роки, він здійснював обмін валют. Напередодні він виїхав з дому і не повернувся.

У Тальному Черкаської області в багажнику автомобіля ВАЗ-2107 знайшли труп чоловіка і велику суму грошей.

Про це в п'ятницю, 18 червня, повідомляє поліція регіону.

"Цей автомобіль належав убитому. Також при валютникові знайдено велику суму грошей як у гривні, так і в доларах. Автомобіль при цьому був на місці, що ніяк не пов'язане з убитим. Розглядаємо кілька версій того, що сталося", - заявили в поліції, пише Сегодня.

Серед версій убивства розглядають і можливу помсту, і вбивство через професійну діяльність валютника. Чоловікові завдали кілька ударів по голові, від яких він помер.

Тепер правоохоронці вживають усіх заходів, щоб розшукати і затримати нападників. Відомості про подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".

Раніше у Дніпрі на території школи №137 місцеві жителі виявили труп чоловіка. Померлим виявився охоронець навчального закладу.

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