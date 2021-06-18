В Черкасской области нашли труп в багажнике с деньгами

Покойному было 54 года, он осуществлял обмен валют. Накануне он выехал из дома и не вернулся.

В Тальном Черкасской области в багажнике автомобиля ВАЗ-2107 нашли труп мужчины и большую сумму денег.

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает полиция региона.

"Этот автомобиль принадлежал убитому. Также при валютчике найдена большая сумма денег как в гривне, так и в долларах. Автомобиль при этом был на месте, что никак не связано с убитым. Рассматриваем несколько версий случившегося", — заявили в полиции, пишет Сегодня.

Среди версий убийства рассматривают и возможную месть, и убийство из-за профессиональной деятельности валютчика. Мужчине нанесли несколько ударов по голове, от которых он скончался.

Теперь правоохранители принимают все меры, чтобы разыскать и задержать нападавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".

Ранее в Днепре на территории школы №137 местные жители обнаружили труп мужчины. Умершим оказался охранник учебного заведения.

В погребе частного двора нашли труп мужчины, который пролежал там 4 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку