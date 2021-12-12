До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

Також його повезуть військовим у зону бойових дій.

Вифлеємський вогонь буквально сьогодні запалили на Святій землі - на місці, де народився Ісус. Звідти вогонь, за традицією, доправляють до Європи. А далі його з рук у руки, від храму до храму передають скаути та пластуни.

Про це йдеться у ТСН.Тиждень.

Наразі Вифлеємський вогонь миру - вже в Києві, в Михайлівському соборі.

Далі його поширюватимуть лікарнями, церквами, сиротинцями, а також повезуть оборонцям України в зону бойових дій на Сході.

Крім того, під час недільної служби у Ватикані помолився за Україну і Папа Римський. Каже: уважно стежить за ситуацією. І сподівається, що ескалація конфлікту вирішиться шляхом переговорів, без зброї.