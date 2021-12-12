Ситуація на Донбасі: військовий підірвався на міні

Постраждалого доправили до госпіталю.

Сьогодні, 12 грудня, на Донбасі підірвався військовослужбовець Збройних сил України. Його евакуювали до військового госпіталю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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"Мінно-вибухову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант. Медслужбою військової частини була проведена термінова евакуація пораненого у військовий госпіталь, де йому була надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Стан пораненого військового оцінюється як середньої тяжкості.

Як з'ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами.

"Вони заборонені міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому як при вибуху на даному вибуховому пристрої, так і при витяганні осколків з тіла пораненого", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що за фактом інциденту буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, витягнутими з тіла військового, будуть надані міжнародним наглядовим організаціям.

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Як повідомлялося, українські військові можуть зберігати паритет у повільній війні на виснаження, яка триває останніми роками на Донбасі, але не вистоять у разі повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

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