Ситуация на Донбассе: военный подорвался на мине

Пострадавшего доставили в госпиталь.

Сегодня, 12 декабря, на Донбассе взорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его эвакуировали в военный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"Минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 49 лет, лейтенант. Медслужбой воинской части была проведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Состояние раненого военного оценивается как средней тяжести.

Как выяснилось при осмотре раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами.

"Они запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий потерпевшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что по факту инцидента будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, будут предоставлены международным надзорным организациям.

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Как сообщалось, украинские военные могут сохранять паритет в медленной войне на истощение, которое продолжается в последние годы на Донбассе, но не устоят в случае полномасштабного вторжения России. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

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