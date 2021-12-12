В Киев привезли Вифлеемский огонь мира

Также его повезут военным в зону боевых действий.

Вифлеемский огонь буквально сегодня зажгли на Святой земле – на месте, где родился Иисус. Оттуда огонь по традиции доставляют в Европу. А потом его из рук в руки, от храма в храм передают скауты и пластуны.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

В настоящее время Вифлеемский огонь мира - уже в Киеве, в Михайловском соборе.

Далее его распространят по больницам, церквям, приютам, а также повезут защитникам Украины в зону боевых действий на Востоке.

Кроме того, во время воскресной службы в Ватикане помолился за Украину и Папа Римский. Говорит: внимательно следит за ситуацией. И надеется, что эскалация конфликта разрешится путем переговоров без оружия.