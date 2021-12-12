"Дилеры будущего": как украинские студенты связаны с созданием лунохода

Студенты учатся разрабатывать и производить современные ракетоносители.

Уже через три года — в 2024 году — астронавты вернутся на Луну. Человечество сделает новый шаг на пути, начавшемся более 50 лет назад. Но на этот раз первые шаги Луной сделает не человек, а луноход. Это будет робот по имени Асагумо. Этого работа разработала компания, принадлежащая украинцу.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

Мы привыкли, что украинский космос – это музей, экспонаты которого покрыты ржавчиной и пылью. Но молодые люди уверены, что украинский космос – это начало их звездного стартапа.

Большинство студентов здесь, в инжиниринговой школе "Ноосфера" при Днепровском университете, только учатся, но учатся здесь потому, что принесет им карьеру, статус, кучу денег и славу "дилеров будущего" – разрабатывать и производить современные ракетоносители. Сначала – в компьютерных программах. А впоследствии – 3-Д печать или такое вот – намотка – корпуса современных ракет мотают из волокна, а не сваривают из металла.

Сейчас студенты 5 курса вместе с ментором-преподавателем отрабатывают новую систему намотки.

"Мы сейчас работаем с намотками 150 миллиметров, а в больших космических ракетах используются диаметры 2-2,5 метра. Но технология та же", — сказал руководитель центра.

Свои небольшие тренировочные ракеты не только конструируют и производят, но и запускают с единственного в Украине полигона в Павлограде. И эти ракеты год от года становятся все больше.

“Запустить ракету – это была романтика, но нам это удалось. Благодаря Илону Маску, эта тематика начала снова развиваться. Потому что после окончания гонки вооружения космос не является интересным людям. Я решил связать свое будущее с космосом. Через 10 лет я хотел бы заниматься этим делом — быть инженером, строить ракеты”, — поделился студент.

Космос – это уже не романтика. Илон Маск, как пророк новой космической эры, вернул людям веру в возможность осваивать вселенную. И первыми в это поверили бизнесмены – стартаперы. Студенческая ракетная программа в США под названием "Электрон" превратилась в успешный бизнес — ракетоносители бывших студентов выносят груз на орбиту и зарабатывают миллионы. У наших студентов и преподавателей – та же цель.

“Мы планируем в ближайшие 2-3 года создать суборбитальную ракету, которая пересечет 100 километров по высоте. Выйдет в открытый космос. И этот стартап – студенческая ракета – имеет все шансы вырасти в какую-нибудь компанию по строительству и эксплуатации космической техники. И предоставление услуг на рынке”, – добавил руководитель центра.

Рынок доставки грузов не только на околоземную орбиту, но и на месяц уже не фантастика. Космическими разработками в мире уже сегодня занимаются сотни частных компаний с инвестициями в десятки миллиардов долларов. С появлением новых транспортных компаний цена килограмма груза, доставленного в космос, – это уже не 30 тысяч долларов, как раньше, а всего 12 тысяч.

А доставка грузов на МКС – в этом году подорожала в семь раз. Заявленные планы о строительстве в Канаде космодрома для коммерческих запусков украинских ракетоносителей "Протон" – это только один из амбициозных проектов украинских "дилеров будущего". В спину Илона Маску и Спейс-Икс дышат конкуренты. Компания "Файерфлай аэроспейс" украинца Макса Полякова – именно он помогает студентам в Днепре становиться настоящими ракетчиками.

Поляков планирует не только доставлять на орбиту сверхлегкие спутники, но и принять участие в миссии НАСА на стартующую в 2023 году Луну. Еще один украинский космический дилер – бизнесмен Павел Танасюк – в собственной компании "Спейсбит" работает над созданием лунохода "Асагумо". Во время лунной миссии эти работы будут исследовать лавовые пещеры под поверхностью нашего спутника.

Места для этих роботов уже заказаны в посадочных модулях американских компаний, которые вынесет на лунную орбиту один из космических кораблей Илона Маска. Уже через год на одном из них украинский флаг, изготовленный из титана, окажется на поверхности Луны.

"Дилеры будущего" | Как украинские студенты связаны с созданием лунохода

Авторы: Станислав Ясинский, Денис Ярошенко и Александр Ребенчук, ТСН Тиждень, 1+1