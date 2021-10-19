У аварії з військовим "Уралом" під Львовом загинуло подружжя

У аварії з військовим "Уралом" під Львовом загинуло подружжя

Водій вантажівки і двоє його пасажирів не постраждали.

Двоє людей загинули внаслідок ДТП на Львівщині. Там зіткнулися військовий вантажний автомобіль та легковик. Водій та пасажирка автівки загинули на місці.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На жвавій трасі Львів-Тернопіль зіткнулися військовий «Урал» з цивільним авто. Тут досі працюють слідчі.

Від удару легкову машину просто зім’яло, передня частина нині схожа на брухт. В автівці їхало подружжя 61 річний чоловік - водій та його 60-річна дружина, вони загинули на місці. Загиблих затисло в машині, рятувальники діставали їх за допомогою спеціальної техніки.

Відомо, що у віськовій вантажівці їхав шофер та двоє пасажирів, вони не постраждали. Вантажівка рухалася зі Львова у напрямку Хмельницького. Їхали за військовим майном.

Остаточні причини аварії будуть відомі пізніше, але за попередніми даними, аварію спровокував водій легковика. Родичі загиблих, які приїхали на місце ДТП, невірять що він перевищував швидкість або ж порушував правила.

Новини України: внаслідок аварії у Львівській області загинули двоє людей

«Ми до останнього не вірили, думали, покалічені, але живі. Їздив давно, придбав ту машину, сам, своїми руками заробив. Він ніколи не на швидкості, був такий, і вона все спереду біля нього сиділа, і казала не поспішати», - розповідає сестра загиблої Галина.

Військові та слідчі ДБР, де відкрили провадження, поки нічого не коментують.

Водіям треба зважити на те, що цю ділянку траси поки краще оминати, через автотрощу тут нині реверсний рух і тягнучка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання