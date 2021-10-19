В аварии с военным "Уралом" под Львовом погибли супруги

В аварии с военным "Уралом" под Львовом погибли супруги

Водитель грузовика и двое его пассажиров не пострадали.

Два человека погибли в результате ДТП на Львовщине. Там столкнулись военный грузовой автомобиль и легковушка. Водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

На оживленной трассе Львов-Тернополь столкнулись военный «Урал» с гражданским авто. Здесь до сих пор работают следователи.

От удара легковую машину просто смяло, передняя часть ныне похожа на металлолом. В машине ехали супруги 61 летний мужчина — водитель и его 60-летняя жена, они погибли на месте. Погибших зажало в машине, спасатели доставали их с помощью специальной техники.

Известно, что в военном грузовике ехал водитель и двое пассажиров, они не пострадали. Грузовик двигался из Львова в направлении Хмельницкого. Ехали за военным имуществом.

Окончательные причины аварии будут известны позже, но по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки. Родственники погибших, приехавшие на место ДТП, не верят что он превышал скорость или нарушал правила.

Новости Украины: в результате аварии во Львовской области погибли два человека

«Мы до последнего не верили, думали, искалеченные, но живые. Ездил давно, приобрел эту машину, сам, своими руками заработал. Он никогда не на скорости, был такой, и она все впереди у него сидела и говорила не торопиться», — рассказывает сестра погибшей Галина.

Военные и следователи ГБР, где открыли производство, пока ничего не комментируют.

Водителям надо учесть, что этот участок трассы пока лучше обходить, из-за аварии здесь сейчас реверсивное движение и тянучка.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку