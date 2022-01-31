У Львівській області посилили карантин: що заборонено

Регіон наразі перебуває у "помаранчевій" зоні обмежень.

Нові карантинні обмеження вводять у Львіській області через зростання кількості хворих на коронавірус. Показники "червоної" зони перевищені, хоч регіон досі "помаранчевий". Саме тому медики та чиновники вирішили не зволікати, а посилити карантин.

Що тепер заборонено - розповіли у ТСН.16:45 за 31 січня.

Львівська область досі перебуває у "помаранчовій" зоні, але показники зовсім невтішні: за добу COVID-19 підтвердили майже у трьох тисяч людей.

Уже тиждень усі школи перебувають на дистанційному навчанні. Втім, віднині у регіоні ще дужче посилили карантинні обмеження. Отже: кав'ярні, ресторани працюють на виніс. Це стосується і роботи непродовольчих ринків, спортивних залів, басейнів, кінотеатрів тощо. Але є можливість працювати, якщо 100% і відвідувачів, і робітників закладу мають вакцинацію, негативний ПЛР-тест або ж сертифікат про одужання.

Область досі не у "червоній" зоні, бо динаміка заповнення стаціонарів не є критичною: 37% ліжко-місць наразі зайняті у лікарнях регіону. Утім, медики знесилені. "Найважче зранку та ввечері, коли треба поставити 42 крапельниці. В 15:00 ми можемо трошки відпочити", - каже медсестра Орися Костенко.

У Львівській області посилили карантин через стрімке поширення COVID | Новини України

Зараз більше виявлених хворих, адже більше зроблених тестів, кажуть медики. Тим паче, штам "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта". Крім того, його легко підхопити. Тож лікарі вкотре просять вакцинуватися.

За тиждень Державна комісія з надзвичайних ситуацій знову таки розглядатиме: відправляти регіон до"червоної" зони чи ні.