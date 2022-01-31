Во Львовской области усилили карантин: что запрещено

Регион находится в "оранжевой" зоне ограничений.

Новые карантинные ограничения вводят во Львовской области из-за роста количества больных коронавирусом. Показатели "красной" зоны превышены, хотя регион до сих пор "оранжевый". Поэтому медики и чиновники решили не медлить, а усилить карантин.

Что теперь запрещено – рассказали в ТСН.16:45 за 31 января.

Львовская область до сих пор находится в "оранжевой" зоне, но показатели совсем неутешительные: за сутки COVID-19 подтвердили почти у трех тысяч человек.

Уже неделю все школы находятся на дистанционном обучении. Впрочем, отныне в регионе еще больше усилили карантинные ограничения. Итак: кафе, рестораны работают на вынос. Это касается и работы непродовольственных рынков, спортивных залов, бассейнов, кинотеатров и т.п. Но есть возможность работать, если 100% и посетителей, и рабочих заведения имеют вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или сертификат об выздоровлении.

Область до сих пор не в "красной" зоне, потому что динамика заполнения стационаров некритична: 37% койко-мест сейчас заняты в больницах региона. Впрочем, медики обессилены. "Труднее всего утром и вечером, когда нужно поставить 42 капельницы. В 15:00 мы можем немного отдохнуть", — говорит медсестра Орися Костенко.

Во Львовской области усилили карантин из-за быстрого распространения COVID | Новости Украины

Сейчас больше выявленных больных, ведь больше проделанных тестов, говорят медики. Тем более, штамм "Омикрон" более заразен, чем "Дельта". Кроме того, его легко подхватить. Поэтому врачи еще раз просят вакцинироваться.

Через неделю Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям опять будет рассматривать: отправлять регион в "красную" зону или нет.