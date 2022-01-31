Собирал данные об украинских военных разработках: в Харькове разоблачили агента РФ

Собирал данные об украинских военных разработках: в Харькове разоблачили агента РФ

Мужчина собирал тайную информацию о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны.

В Харькове правоохранители разоблачили агентурную сеть России, собиравшую данные об украинских военных разработках.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, представитель террористической организации "МГБ ДНР" завербовал жителя Харькова. Куратором операции был назначен кадровый сотрудник российской ФСБ.

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Мужчина пообещал собирать секретную информацию о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. В одном из институтов Харькова он пытался получить информацию по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере.

В настоящее время агента страны-агрессора задержали. Ему сообщили о подозрении по статьям "госмена" и "создание террористической группы или террористической организации".

Напомним, что жителя Луцка судили за антиукраинские сообщения в "Одноклассниках".

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