Збирав дані про українські військові розробки: у Харкові викрили агента РФ

Збирав дані про українські військові розробки: у Харкові викрили агента РФ

Чоловік мав збирати таємну інформацію про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони.

У Харкові правоохоронці викрили агентурну мережу Росії, яка збирала дані про українські військові розробки.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Так, представник терористичної організації "МДБ ДНР" завербував мешканця Харкова. Куратором операції був призначений кадровий співробітник російської ФСБ.

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Чоловік пообіцяв збирати таємну інформацію про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. В одному із інститутів Харкова він намагався отримати інформацію із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері.

Наразі агента країни-агресорки затримали. Йому повідомили про підозру за статтями "держзрада" та "створення терористичної групи чи терористичної організації".

Нагадаємо, що жителя Луцька судили за антиукраїнські дописи в "Однокласниках".

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