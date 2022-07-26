У Люксембурзі з’явиться Київський бульвар

Київський бульвар з'явиться у Люксембурзі.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН за 25 липня.

Статися це, повідомляють в українській громаді міста, має до кінця року. Ідеться про довжелезну дорогу від залізничного вокзалу – із трамвайним маршрутом, який є візитівкою Люксембурга. Повна назва бульвару – Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine (Київський бульвар, столиця України).

Нашій громаді, зокрема, вдалося домогтися і написання слова Київ - через "i". Бо досі часто на заході назву столиці України пишуть не за українською транслітерацією, а за російською.

"Місцева влада визнала, що від моменту здобуття незалежності від СРСР у 1991 році столиця України відома як Kyiv, і своїм рішенням обрати саме українську транслітерацію Люксембург висловлює свою солідарність та підтримку українському народові" – йдеться у повідомленні української громади.