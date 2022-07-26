У Харківському зоопарку народилися маленькі сурикати (відео)

За кілька тижнів у зоопарку планують оголосити онлайн-опитування, аби обрати ім’я для нових мешканців.

У Харківському зоопарку – поповнення в родині сурикатів. Щонайменше троє малюків з’явилися на світ ще кілька тижнів тому.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН за 25 липня.

У звіринці тримали цю новину у таємниці, поки звірята не зміцніли. Скільки їх загалом, ще не знають, бо мама ховає дитинчат у будиночку. Але трьох доглядачі бачили точно. Маленькі вибігають на двір та навіть куштують їжу своїх батьків – сир, овочі й молоко.

За кілька тижнів у зоопарку планують оголосити онлайн-опитування з-поміж дітей, аби обрати ім’я для нових мешканців.

Нагадаємо, що київський зоопарк прихистив понад сотню звірів із різних областей і вже відкрився для відвідувачів.

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