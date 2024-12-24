В Україні потрібно буде реєструвати домашніх тварин: що відомо

Проєкт має допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб та гармонізувати українське законодавство з європейським.
Українці скоро зможуть зареєструвати своїх улюбленців у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин. Це державна база даних на платформі Дія. Engine для обліку домашніх кішок, собак та тхорів. У реєстрі зберігатиметься кличка та опис тварини; інформація про вакцинацію та біостерилізацію; контакти власників чи утримувачів, а також інші суттєві дані про здоров'я тварини.
То як і навіщо реєструвати свого улюбленця – в ексклюзиві ТСН.UA.
У Міністерстві аграрної політики пояснили, що проєкт має допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство з європейським, а також формувати культуру "відповідальних власників, які дбають про своїх улюбленців".
"Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ”.
Відкриття реєстру також важливе з погляду євроінтеграції, оскільки незабаром у Євросоюзі зобов'яжуть громадян реєструвати та чипувати домашніх тварин. Реєстрація буде добровільною та безкоштовною для власників домашніх тварин, але при цьому дасть низку переваг: можна буде легко відновити втрачені документи та дані про зареєстровану тварину; зареєстровану тварину легше шукати, особливо якщо у неї буде мікрочіп. Ба більше, після появи ветеринарного паспорта у "Дії", буде простіше мандрувати з тваринами Україною; нижче ризики шахрайства із зареєстрованими тваринами.
Реєстр запускають у два етапи, перший – авторизація державних та приватних ветеринарних закладів – уже стартував. Установи можуть авторизуватися у реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник клініки заповнює заяву в кабінеті (стверджується, що це займає не більше півгодини), після чого служба протягом 10 днів перевіряє дані, погоджує чи відхиляє заяву та надсилає відповідь на електронну пошту.
“Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин у Реєстрі. Після цього ветлікарі-Агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе. Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру — кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.”
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В УКРАЇНІ РЕЄСТРУВАТИМУТЬ ДОМАШНІХ ТВАРИН: ЩО ПРО ЦЕ ВІДОМО?"
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