В Україні потрібно буде реєструвати домашніх тварин: що відомо

Українці скоро зможуть зареєструвати своїх улюбленців у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин. Це державна база даних на платформі Дія. Engine для обліку домашніх кішок, собак та тхорів. У реєстрі зберігатиметься кличка та опис тварини; інформація про вакцинацію та біостерилізацію; контакти власників чи утримувачів, а також інші суттєві дані про здоров'я тварини.

То як і навіщо реєструвати свого улюбленця – в ексклюзиві ТСН.UA.

У Міністерстві аграрної політики пояснили, що проєкт має допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство з європейським, а також формувати культуру "відповідальних власників, які дбають про своїх улюбленців".

"Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ”.

Відкриття реєстру також важливе з погляду євроінтеграції, оскільки незабаром у Євросоюзі зобов'яжуть громадян реєструвати та чипувати домашніх тварин. Реєстрація буде добровільною та безкоштовною для власників домашніх тварин, але при цьому дасть низку переваг: можна буде легко відновити втрачені документи та дані про зареєстровану тварину; зареєстровану тварину легше шукати, особливо якщо у неї буде мікрочіп. Ба більше, після появи ветеринарного паспорта у "Дії", буде простіше мандрувати з тваринами Україною; нижче ризики шахрайства із зареєстрованими тваринами.

Реєстр запускають у два етапи, перший – авторизація державних та приватних ветеринарних закладів – уже стартував. Установи можуть авторизуватися у реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник клініки заповнює заяву в кабінеті (стверджується, що це займає не більше півгодини), після чого служба протягом 10 днів перевіряє дані, погоджує чи відхиляє заяву та надсилає відповідь на електронну пошту.

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“Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин у Реєстрі. Після цього ветлікарі-Агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе. Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру — кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.”

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В УКРАЇНІ РЕЄСТРУВАТИМУТЬ ДОМАШНІХ ТВАРИН: ЩО ПРО ЦЕ ВІДОМО?"