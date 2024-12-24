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Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Різдво. / Фото: Фото з відкритих джерел

Різдво - велике свято для українців.

Вже завтра, 25 грудня, в Україні відзначають Різдво Христове. Його вважають одним із найголовніших свят серед вірян. Адже саме саме цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що не можна робити на Різдво:

  • займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому
  • конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі
  • стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні
  • шити, вишивати та в’язати
  • відмовляти людям у допомозі та милостині
  • ображати та сварити хатніх улюбленців
  • вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя
  • жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованою
  • подружжю не варто кохатися в цей день

Що важливо зробити на Різдво:

  • відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.
  • колядувати
  • привітати рідних, сусідів і знайомих із святом.
  • провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами
  • приймати колядників та щедро їх віддячити

Нагадаємо, сьогодні - Святий вечір. Головна традиція цього дня – збиратися родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка. 

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