Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Вже завтра, 25 грудня, в Україні відзначають Різдво Христове. Його вважають одним із найголовніших свят серед вірян. Адже саме саме цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що не можна робити на Різдво:

займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому

конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі

стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні

шити, вишивати та в’язати

відмовляти людям у допомозі та милостині

ображати та сварити хатніх улюбленців

вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя

жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованою

подружжю не варто кохатися в цей день

Що важливо зробити на Різдво:

відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.

колядувати

привітати рідних, сусідів і знайомих із святом.

провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами

приймати колядників та щедро їх віддячити

Нагадаємо, сьогодні - Святий вечір. Головна традиція цього дня – збиратися родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка.

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