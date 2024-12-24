Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Різдво - велике свято для українців.
Вже завтра, 25 грудня, в Україні відзначають Різдво Христове. Його вважають одним із найголовніших свят серед вірян. Адже саме саме цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.
Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Що не можна робити на Різдво:
- займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому
- конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі
- стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні
- шити, вишивати та в’язати
- відмовляти людям у допомозі та милостині
- ображати та сварити хатніх улюбленців
- вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя
- жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованою
- подружжю не варто кохатися в цей день
Що важливо зробити на Різдво:
- відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.
- колядувати
- привітати рідних, сусідів і знайомих із святом.
- провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами
- приймати колядників та щедро їх віддячити
Нагадаємо, сьогодні - Святий вечір. Головна традиція цього дня – збиратися родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка.