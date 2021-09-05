"Танці з зірками": Олександра Заріцька станцювала спокусливе танго

Судді оцінили її виступ в 16 балів.

У першому ефірі шоу "Танці з зірками" одними з перших на паркет вийшли солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та п’ятиразовий чемпіон, півфіналіст чемпіонату світу Юрій Мєшков.

Та перед своїм виступом зірка відверто розповіла, чому вирішила піти на шоу. Виявляється, виконавиця давно мріяла взяти участь в "Танцях". Проте, їй довелося побороти свої особисті протиріччя, аби наважитися на це.

"Я минула дуже велику хвилю хейту через мою нестандартність. Кожного дня мені 10 тис людей казали, що я не повинна співати, бо я негарна. Мені знадобилося декілька років для того, щоб припинити в це вірити. Я зрозуміла, що не можна відкладати свої бажання, ти просто маєш робити те, що хочеш", - розповіла виконавиця.

Також Олександра хоче, аби інші люди почали вірити в себе. Вона хоче це показати своїм прикладом.

"Я розумію що мене будуть хейтити. Але маленькі дівчатка, такі пухкенькі, як я, які хочуть танцювати, побачать мене та зрозуміють, що немає ніяких кордонів. Кожна людина має право робити все, що хоче", - поділилася знаменитість.

Олександра вийшла на паркет та станцювала пристрасне танго. Хоча судді не надто високо оцінили її виступ. Вони поставили їй всього 16 балів.

Нагадаємо, перший ефір шоу відкрила пара, яка складається зі співачки, експідопічної MONATIK Lida Lee. Партнером співачки став чемпіон України, призер багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела.

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