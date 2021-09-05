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Виникли проблеми із серцем: футболіст "Динамо" переніс операцію

Виникли проблеми із серцем: футболіст "Динамо" переніс операцію

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Виникли проблеми із серцем: футболіст "Динамо" переніс операцію

fcdynamo.kiev.ua

Уже відомі деталі хірургічного втручання.

Форвард київського "Динамо" Владислав Кулач переніс операцію на серці.

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що хірургічне втручання 28-річний форвард переніс кілька днів тому. Воно було пов'язане з ритмом серця. Робили операцію за кордоном, вона була не складною і завершилася без ускладнень.

Також журналіст повідомив, що всупереч чуткам "біло-сині" не віддаватимуть Владислава в оренду полтавській "Ворсклі". За словами Співаковського, головний тренер киян Мірча Луческу вирішив залишити нападника у своїй команді.

  • У минулому сезоні Кулач став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги. На його рахунку 15 забитих м'ячів у 21 поєдинку за "Ворсклу".
  • До "Динамо" Владислав перейшов цього літа у статусі вільного агента.
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