"Танцы со звездами": Александра Зарицкая станцевала соблазнительное танго

Судьи оценили ее выступление в 16 баллов.

В первом эфире шоу "Танцы со звездами" одними из первых на паркет вышли солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и пятикратный чемпион, полуфиналист чемпионата мира Юрий Мешков.

Но перед своим выступлением звезда откровенно рассказала, почему решила пойти на шоу. Оказывается, исполнительница давно мечтала принять участие в "Танцах". Однако, ей пришлось побороть свои личные противоречия, чтобы решиться на это.

"Я прошла очень большую волну хейта из-за моей нестандартности. Каждый день мне 10 тыс человек говорили, что я не должна петь, я некрасивая. Мне понадобилось несколько лет для того, чтобы прекратить в это верить. Я поняла, что нельзя откладывать свои желания, ты просто должен делать то, что хочешь ", — рассказала исполнительница.

Также Александра хочет, чтобы другие люди начали верить в себя. Она хочет это показать своим примером.

"Я понимаю, что меня будут хейтить. Но маленькие девочки, такие пухленькие, как я, которые хотят танцевать, увидят меня и поймут, что нет никаких границ. Каждый человек имеет право делать все, что хочет", — поделилась знаменитость.

Александра вышла на паркет и станцевала страстное танго. Хотя судьи не слишком высоко оценили ее выступление. Они поставили ей всего 16 баллов.

Напомним, первый эфир шоу открыла пара, состоящая из певицы, экс-подопечной MONATIK Lida Lee. Партнером певицы стал чемпион Украины, призер многих международных турниров Алексей Базела.

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